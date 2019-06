К анадското военно министерство потвърди за смъртта на парашутиста по време на учението на НАТО край Пловдив.

"Военнослужещият се казва Патрик Лабри и е починал в резултат на наранявания, получени по време на тренировки с парашути в рамките на учението "SWIFT RESPONSE 19", се казва в съобщение, предаде NOVA.

"Аз съм дълбоко натъжен от загубата на Патрик Лабри. Смъртта му е болезнена загуба за неговото семейство и приятелите му. За канадската армия и изобщо за цялата военна общност. Главен прокурор Стю Хартнел и аз изказваме искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Лабри от името на всички редици на канадската армия", заяви командирът на канадската армия генерал-лейтенант Жан-Марк Лантие.

LATEST



One Canadian soldier has died during a multinational training exercisehttps://t.co/pOQy6Iv6ju pic.twitter.com/HQuMCkBHAY