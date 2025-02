"Нехуманен акт": КНДР разрушава център за събиране на разделени семейства

П хенян започна да разрушава обект в Северна Корея, в който са се събирали корейски семейства, разделени от Корейската война и от подялбата на Корейския полуостров на две държави, съобщиха властите в Сеул, цитирани от Франс прес.

"Разрушаването на центъра за събиране на семейства в планината Кумган е нехуманен акт", заяви говорител на южнокорейското министерство на обединението. Южна Корея "настоява за незабавно прекратяване на тези действия". Този едностранен акт на Пхенян не може да бъде оправдан "под никакъв претекст и севернокорейските власти трябва да поемат пълна отговорност за тази ситуация", добави говорителят.

North Korea is dismantling a facility at its Mount Kumgang resort that was used to host reunions of families separated after the Korean War, South Korea said, in the latest sign of escalating tensions between the two Koreas.



Seoul's Unification Ministry called on North Korea to… pic.twitter.com/kWVxnfdwxe