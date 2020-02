Екатерина Захариева и външни министри попаднаха в силна турбуленция

Е катерина Захариева и още трима външни министри попаднаха в силна турбуленция на път от Мюнхен за Брюксел.

Самолетът на германското правителство, с който пътуваха първите дипломати на България, Германия, ЕС и Северна Македония, кацна едва от четвъртия опит на летището в Брюксел, почти опирайки крило в пистата, пише "24 часа".

Захариева, Хайко Маас, Жозеп Борел и Никола Димитров са добре, а на снимка, разпространена в Туитър, се вижда, че всички на борда са добре.

Никола Димитров се шегува, че се надява "Северна Македония да влезе по същия начин в ЕС - от четвъртия път след три турбулентни неуспешни опита".

Bumpy flight from Munich to Brussels. We landed on our 4th attempt, after making 3 circles around Brussels. Can’t help myself but think of 🇲🇰 EU accession talks efforts. Time to finally make it! Thank you dear @HeikoMaas for the hospitality & the experience. pic.twitter.com/wVvL6lNDnn