Дръзка кражба: Задигнаха пикап и АТВ от кралския дворец Уиндзор

Е дин от най-известните кралски замъци в Англия е станал жертва на дръзка кражба. Вестник „Сън“ разкри, че двама маскирани мъже са нахлули в Уиндзор и са задигнали две превозни средства, докато престолонаследникът принц Уилям, съпругата му Кейт и трите им деца са спели в своя дом Аделаида котидж, който също е разположен в огромния парк на замъка.

Полицията потвърди за влизането с взлом. Нападението се случило преди полунощ на 13 октомври. Комплексът е разположен на 19 хиляди декара площ. Крадците преодолели 2-метровата ограда вероятно с въжена стълба и се насочили към помещение, което действа като ферма. След като разбили хангар, двамата маскирани откраднали пикап и АТВ, предаде NOVA .

Разследването по случая продължава. Полицията все още не е установила кои са крадците. Не са открити и задигнатите превозни средства. Преди около месец беше премахната въоръжената охрана на основните входове, за да стане замъкът по-привлекателен за туристи. Той е един от най-посещаваните кралски имоти.

