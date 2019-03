П ремиерът Бойко Борисов събра на спешна среща всички спецслужби. Съвещанието ще търси връзката на стрелеца от Нова Зеландия с България. При стрелба в две джамии бяха убити 49 души, предаде NOVA.

Причината са българските имена, изписани на оръжията на терориста от Крайстчърч. На снимки в новозеландската и австралийска преса се вижда, че цялата екипировка на нападателя е покрита с имена на сражения между християни и мюсюлмани и исторически личности, водили тези битки.

Личат поне три български имена. Това на царския син Фружин, който заедно с братовчед си Константин повежда въстание срещу османските турци в началото на 15 век. Другото българско име е Битката при Булаир от Балканската война. Изписан е и проходът Шипка, само че на английски, както и годините на Руско-турската война.

Weapon used by terrorist who killed nearly 50 people in New Zealand features words in Latin and Cyrillic, names of well-known battles against the Ottoman Empire over the last 600 years, including two related to Bulgaria, local media reports. Photo: Brenton Tarrant Twitter account pic.twitter.com/IZDA3IfF1k