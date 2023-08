Как убийството на Алексей Петров бе отразено в западните медии

Б ългария попада в полезрението на западни медии във връзка с няколко теми. Агенциите Асошиейтед прес и Франс прес информират за убийството на Алексей Петров. В информациите те представят кратка справка кой е той.

През 90-те години на миналия век убийствата на обществени фигури се случваха често в България, но сега новият изблик на насилие шокира страната, отбелязва Асошиейтед прес. В новината по същата тема, публикувана от Франс прес, се припомня и, че неотдавна известен български престъпник, издирван от Интерпол, е бил убит в дома си в Кейптаун, в Южна Африка.

Aleksei Petrov was a former secret agent and government adviser on the fight against organized crime who became emblematic of the Bulgarian security services' close ties to the criminal underworld during the post-communist era.https://t.co/mfKvvuYWfX — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 16, 2023

"Дойче веле" и Ей Би Си също пишат за убийството на Алексей Петров. Ей Би Си акцентира, че то е станало посред бял ден, а "Дойче веле" припомня, че убитият е имал полемично минало.

Италианската агенция АНСА и италианския в. "Кориере дела сера" коментират случая с тримата българи, задържани във Великобритания, по подозрения в шпионаж в полза на Русия, като и двете медии поставят акцента, че те са притежавали и фалшиви италиански паспорти, редом с документи за самоличност на други държави.

Британското издание "Спектейтър" също се спира върху случая с тримата българи, задържани във Великобритания. "Дали Путин извършва аутсорсинг в България на шпионажа си", пита изданието в заглавието на публикацията си. В нея се припомня, че "расовите, религиозните и културните връзки не се разкъсват толкова лесно и историческите връзки на България с Русия очевидно са все още непокътнати на някои нива". "При положение че руските граждани във Великобритания са под строго наблюдение след нахлуването на Путин в Украйна, не е изненадващо, че Кремъл изглежда се обръща към българските си приятели и иска от тях да направят някои услуги от миналите времена", се допълва в материала.

With spying back in the headlines after three Bulgarian nationals were charged in the UK amid an investigation into a suspected Russian espionage ring, POLITICO looks at how past culprits have fared once unmasked.https://t.co/scrlf43Bej — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 17, 2023

Британският в. "Таймс" пише, че двойката сред тримата български граждани, заподозрени в шпионаж в полза на Русия, е отделяла от времето си, за да помага на българи мигранти във Великобритания. Двойката е разказала как е приемала оферти за работа вечерта, за да може да прекарва дните си, като предлага на българите, устройващи се в Лондон, безплатни курсове по английски и съвети как да станат британски граждани.

Изданието "Нюзуийк" пък се спира върху убийството на инвеститор в криптовалути, чието тяло бе намерено разчленено в София. Медията припомня, че убитият 41-годишен мъж, е имал и американско гражданство и представя какво пишат българските медии за предполагаемите мотиви за това деяние. Това е вторият криптоексперт, който бе намерен убит при брутални обстоятелства в рамките на месец, посочва "Нюзуийк". Първият беше Фернандо Перес Алгаба, части от чието тяло бяха открити в червен куфар, изхвърлен в Буенос Айрес на 23 юли, след като той беше обявен за издирване пет дни по-рано. Алгаба се хвалеше в "Инстаграм" с екстравагантния си начин на живот, финансиран от криптоинвестиции. Аутопсията на тленните му останки разкри, че той е бил прострелян три пъти, преди трупът му бъде разчленен.