Е дно от основните предизборни обещания на президента на САЩ - Доналд Тръмп: да построи стена на границата с Мексико, получи зелена светлина.

Американският Върховен съд разреши това да се случи, а Тръмп реагира в социалната мрежа, като не пропусна да покаже радостта си.

"Уау! Голяма победа за Стената. Върховният съд на Съединените Щати преобърна съдебното решение на по-нисша инстанция и позволи строежа на Стената по южната граница да продължи. Голяма победа за граничния контрол и върховенството на закона".

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!