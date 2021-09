Десетки на протест в Кабул в защита на правата на жените

Н яколко десетки протестиращи се събраха пред президентския дворец в Кабул и призоваха новото талибанско ръководство на Афганистан да спазва постигнатото под егидата на Запада в областта на права на жените и да включи жени в новото правителство, предаде Асошиейтед прес.

Пред един от входовете на сградата около десетина жени държаха малки плакати с надпис: "Героичен кабинет с присъствието на жени".

Протестиращите скандираха възгласи в подкрепа на човешките права и казваха, че не искат да се връщат в миналото.

Демонстриращите разпространиха и документ, в който се настоява на афганистанките да бъдат предоставени пълни права на образование и участие в социално-политическия живот на Афганистан, както и основни свободи, включително свобода на словото.

Group of Afghan women staged protest today in #Kabul to demand their right to work and education.



Taliban have banned many women from working outside their homes and girls from attending school, university.



Yesterday, similar demonstration broke out in western city of Herat. pic.twitter.com/ouYxrCCdtv