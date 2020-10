Урсула фон дер Лайен напусна заседанието на ЕС

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи в Twitter, че напуска днешното заседание на Европейския съвет, след като е научила, че неин сътрудник е дал тази сутрин положителна проба за COVID-19.

Фон дер Лайен пристигна днес следобед в сградата на Съвета и бе показана в заседателната зала, където разговаря с държавни и правителствени ръководители при спазване на всички противоепидемични изисквания.

Моето изследване е отрицателно, но като предпазна мярка напускам заседанието. Ще бъда в самоизолация, уточнява тя в поста си в социалната мрежа.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.