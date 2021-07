Кризата с COVID-19 в Малайзия: Тежко засегнати търсят помощ с бели знамена

И зпаднали в тежки затруднения заради пандемията от COVID-19 жители на Малайзия търсят помощ, като окачват бяло знаме или бяло парче плат, предаде Асошиейтед прес.

Кампанията е отговорът на обществото в Малайзия срещу нарастващия брой самоубийства заради икономическите проблеми, възникнали в резултат на пандемията.

Desperate Malaysians fly white flags as a call for help to survive COVID-19 lockdown https://t.co/NIt1jwITWY pic.twitter.com/vAyIqvM9YZ

От полицията обявиха, че 468 души са се самоубили през първите пет месеца на годината. Това означава, че средно на ден по четирима малайзийци слагат край на живота си. Увеличението на броя на самоубийствата е драстично спрямо 2020 г., когато в страната са извършени 631 за цялата година.

Постове в социалните мрежи насърчават малайзийците да закачат бяло знаме или бял плат, за да покажат, че имат спешна нужда от помощ "без да се налагат да просят или да се притесняват".

Malaysians raise white flags as hunger spreads under lockdown https://t.co/olxP4wI6oG pic.twitter.com/g8IJx5h68F

Вериги хранителни магазини и известни личности се включиха с предложения да помогнат, а много малайзийци тръгнаха из кварталите, за да следят за бели знамена и нуждаещи се от подкрепа. Изпадналите в беда получават хранителни продукти, пари, а останалите без покрив - дом под наем.

Хиляди хора изгубиха работните си места, след като Малайзия започна да въвежда строги ограничения в опит да спре разпространението на новия коронавирус. Кампанията с белите знамена се радва на голяма подкрепа, но има и хора, които смятат, че не е подходяща.

#benderaputih: As Malayasia Battles It’s Worst Wave Of Covid-19 Outbreak, Desperate Malaysians Wave White Flags To Signal Hunger And Other Distress During Lockdownhttps://t.co/homUd9TCFh