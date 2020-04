СЗО призова Беларус да затегне мерките срещу коронавируса

С ветовната здравна организация (СЗО) призова днес Беларус да затегне мерките срещу новия коронавирус, като предупреди, че разпространението на заразата в страната е навлязло в обезпокоителна нова фаза, предаде агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

661 заразени с COVID-19 у нас, две нови жертви на вируса

През последните седмици президентът на Беларус Александър Лукашенко, който управлява от 1994 г. страната с население от 9,5 милиона души, омаловажи необходимостта от социално дистанциране и други стъпки срещу вируса.

"Пиенето на водка, карането на трактор и ходенето на сауна могат да помогнат", каза Лукашенко и бе показан по телевизията как играе хокей и се прегръща с други играчи.

"There are no viruses here!"



Coronavirus did not stop Belarus president Alexander Lukashenko from taking part in an ice hockey match 👀 pic.twitter.com/hHig9K4DfT