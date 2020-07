СЗО: Коронавирусът се предава не само при кашляне

С ветовната здравна организация обяви, че има нови доказателства, че коронавирусът може да се разпространява чрез миниатюрните капчици, които изпълват въздуха при издишване. Предаване на вируса чрез въздуха не би могло да се изключи в затворени помещения при лоша вентилация.

Има ли промяна в позицията на СЗО?

Досега СЗО смяташе, че основният начин за разпространение на вируса са капките, отделяни при кихане и кашлица. Тези капки не се задържат във въздуха, а бързо се утаяват върху повърхности и това беше основа за препоръката да се мият ръцете по-често.

По-рано в открито писмо 239 учени от 32 страни упрекнаха СЗО, че подценява ролята на разпространението на вируса чрез въздуха. Според тях има сериозни доказателства, които предполагат, че вирусът може да се разпространи и във въздуха: чрез много по-мънички частици, които остават с часове, след като хората говорят или издишат.

Бенедета Алегранци от СЗО заяви, че доказателства за предаване на коронавируса чрез въздуха в "препълнени, затворени и слабо проветрени помещения не могат да бъдат изключени". От СЗО обаче предупредиха, че доказателствата са предварителни и изискват допълнително проучване.

