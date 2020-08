Задаващият се грипен сезон и COVID-19 – какво да очакваме?

П рез март, докато пандемията от COVID-19 беше в разгара си, жителите на страните от южното полукълбо се подготвяха за още едно изпитание – зимния грипен сезон. По тази причина епидемиологът Шерил Коен и нейните колеги от Националния институт по заразни болести в Южна Африка изготвили план за действие в условията на двойната заплаха. Те искали да получат отговор на няколко важни въпроса – по какъв начин си взаимодействат новият коронавирус и сезонните вируси? Дали заразяването с един от тях увеличава опасността от разболяване от друг? И какво трябва да направят хората, за да се справят с тази опасна ситуация?

SARS. MERS. Bird flu. Ebola. Zika.



Nothing about Covid-19 should have been a surprise, and yet the world was unprepared. https://t.co/cfb2ooIV6w — The Wall Street Journal (@WSJ) August 16, 2020

Отговори, обаче, не били получени. Причината – грипният сезон така и не настъпил. От началото на април до средата на август в Южна Африка били регистрирани едва 6 случая на грип. „Извършваме наблюдения от 1984 година, но подобно нещо никога не се е случвало, това е безпрецедентно събитие“, отбелязва Коен. За сравнение, през 2019 г. броят на случаите е над 1000, а през 2018 г. – около 700. На какво се дължи този рекорден спад на заразените с грип? Носенето на маски, социалното дистанциране и ограничените пътувания със сигурност са сред основните причини, смята Коен. Тя подчертава още, че подобен спад е регистриран не само в Южна Африка, но и в Австралия, Нова Зеландия и някои страни от Южна Америка.

Сега, държавите от северното полукълбо се надяват нещо подобно да се случи и с тях. „По-малко случаи на север означава по-малка вероятност заразите да засегнат юга“, заяви Паси Пентинен от Европейския център за превенция и контрол на болестите. Но не всички споделят неговия оптимизъм. „Ако мерките за безопасност, наложени заради COVID-19, бъдат отменени, това ще доведе до много по-бързото разпространение на различни вируси, което може да се окаже истинска катастрофа“, смята епидемиологът Джон Маккоули от института „Франсис Крик“. Според него, при подобно развитие на ситуацията особено тежко ще пострадат болниците, които няма да имат капацитета да се погрижат за всички болни.

Flu season prep starts early this year: Failure to inoculate for the flu could also strain the United States COVID-19 testing capacity, which is still below the 6-10 million daily tests needed https://t.co/Pndh8bm9Wq via @CarlODonnell26 — Reuters (@Reuters) August 13, 2020

Тъй като южното полукълбо в голяма степен беше пощадено от грипния сезон, учените не разполагат с достатъчно данни за това дали COVID-19 допринася за разпространяването на други болести. Особено големи притеснения поражда опасността някои хора да се заразят едновременно с COVID-19 и друг вирус. “Определено ще е по-лошо, ако се заразите с два или повече вируса, отколкото само с един”, отбеляза Иан Бар, който е заместник-директор на Световната здравна организация. Подобна опасност е напълно реална. През април, екип учени от университета „Станфорд“ изследва 116 души, заразени с COVID-19. 24 от тях дали положителни проби и за други вируси (в повечето случаи ставало въпрос за риновируси и ентеровируси).

„Случаите, при които човек с грип се заразява и с друг вирус, са сравнително редки“, отбелязва епидемиологът Сема Никбакш от университета в Глазгоу. Тя дава за пример грипа тип А. Ако човек се разболее от него, вероятността да се зарази с риновирус спада драстично, сочат заключенията от изследване, извършено миналата година. Каква е причината за това все още не е ясно. Никбакш е по-притеснена от Респираторно-синцитиалният вирус (той причинява инфекции на горните и долните дихателни пътища и често засяга деца). Тя обръща внимание на факта, че според няколко изследвания тази болест улеснява заразяването с CoV-OC43 – коронавирус от същия вид като COVID-19.

Getting a flu vaccine this year is even more important than usual because of the COVID-19 pandemic, according to public health officials.https://t.co/NoCN5WFC6D pic.twitter.com/73S3wA2mTI — USA TODAY (@USATODAY) August 17, 2020

Предстоящият грипен сезон повдига и въпроса за ваксините. Много лекари са на мнение, че те могат да допринесат за ограничаването броя на хората, нуждаещи се от лечение или настаняване в болница. Това може да се окаже от ключово значение в борбата с COVID-19. Редица производители на ваксини отбелязаха, че ще увеличат своята продукция, за да отговорят на растящото търсене. В същото време, голям брой хора отказват си поставят ваксини по една или друга причина. Официалните данни сочат, че между 2% и 72.8% от възрастните жители на Европа са се ваксинирали – процентът е различен в отделните държави. „Длъжни сме да проявим максимална предпазливост. Ние трябва да задържим и дори да увеличим обхвата на ваксините“, смята Пентинен.

Колкото и привлекателно да звучи идеята грипният сезон да подмине северното полукълбо, не бива да се забравя една важна подробност: по-малко заразени означава по-малко сведения за това кои вируси са най-устойчиви и опасни. „Онези от тях, които оцелеят до следващия сезон, ще са много издръжливи и могат да се превърнат в сериозен проблем. Казано с други думи – ние няма да имаме достатъчно информация, за да се подготвим за грипния сезон през 2021 година и ваксините няма да бъдат достатъчно ефективни“, смята Маккоули. Иън Бар е на същото мнение. Все пак, той е оптимист за бъдещето: „Да, в момента всичко изглежда малко плашещо, но ние полагаме огромни усилия, за да преодолеем трудностите, пред които сме изправни.“