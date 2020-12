Новият щам на коронавируса се разпространява по-бързо

Н овият щам на коронавируса, идентифициран в Обединеното кралство, може да се разпространява по-бързо. Властите правят спешни изследвания, за да потвърдят, че той не е по-смъртоносен, съобщи главният здравен инспектор на Англия Крис Уити, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

