Ардърн: Коронавирусът в Нова Зеландия е елиминиран

Н ова Зеландия елиминира заразяването с новия коронавирус на своя територия и ще отмени всички ограничителни мерки освен граничните, заяви министър-председателката Джасинда Ардърн, цитирана от Ройтерс и Асошиейтед прес, предаде БТА.

New Zealand has eliminated transmission of the novel coronavirus and will lift all containment measures except for border curbs, Prime Minister Jacinda Ardern said. There were no active cases for the first time since the virus arrived in the country https://t.co/xz4P3jqcTg