Изследване: По-скоро ще се заразите с коронавирус в магазин, отколкото в самолет

К оронавирусът безспорно ограничи пътуванията ни и промени коренно навиците ни при такива. Мерките срещу разпространението на заразата отново стават все повече и все по-строги.

Авиокомпании с нестандартни предложения заради Covid-19

Оказва се обаче, че рискът от зараза с COVID-19 по време на самолетен полет, спазвайки всички мерки за сигурност, е много нисък и е под риска от зараза по време на рутинни действия като пазаруване или вечеря в ресторант, съобщaва "Асошиейтед прес", цитирайки резултати от проучване на Харвардското училище за обществено здравеопазване.

