Авиокомпании с нестандартни предложения заради Covid-19

С ингапурските авиолинии предлагат билет за обяд или вечеря на борда на огромен Airbus A380, разположен на летището заради спада в пътуванията, причинен от пандемията Covid-19.

Въпреки че цената на храната достига почти 500 долара, билетите за първите две сесии бяха разпродадени за половин час. Програмата на борда трае три часа. В допълнение към храната и напитките на клиентите се предлага да гледат и филм.

Самолетът е с капацитет за 850 пътници, но е само наполовина пълен, за да спазват правилата за социално дистанциране.

DW: Опасността от зараза с коронавирус при полет е подценена

Компанията ще преобразува и друг самолет в ресторант и кино. Можете да поръчате и храна от дома си, като заедно с нея ще получите и комплект маркови чинии и прибори за хранене.

Тайванската авиокомпания Eva и австралийската Qantas рекламират полети за „никъде“ с излитане и кацане на същото летище за тези, които са зажадняли за въздушни приключения. Singapore Airlines също обмисляше тази идея, но в крайна сметка реши да остави ресторантите Airbus на земята.

‘Flights to nowhere’ are popular.



Airlines are offering 'flights to nowhere' that take off and land in the same placeand they're selling out.



Experts explain the psychology behind the COVID-era concept – Fortune https://t.co/3G9bqZzvBM