Нидерландия съобщи за хора, заразени с коронавирус от норки

Н идерландското министерство на земеделието съобщи в понеделник, че е открило втори случай на заразяване на човек с новия коронавирус след контакт с норка, която е преносител на заразата.

Преди това, на 26 април нидерландското правителство съобщи, че във ферма за норки в южната част на страната е открит коронавирус.

А миналата седмица беше установен случай на човек, който според властите в Нидерландия се е заразил с ковид-19 от норка.

От направените изследвания е станало ясно, че норките могат да имат коронавирус, без да проявяват симптоми.

И до този момент не е ясно от какво животно е тръгнал новият коронавирус. Предполага се, че това може да са прилепи или люспеници в Китай. Но според редица учени не могат да се пренебрегват и други животински видове, като потенциални източници на заразата.

