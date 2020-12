Холивуд спира да снима филми заради коронавируса

Х оливуд спря снимането на повечето филми поне до средата на януари заради големия брой на инфекциите с коронавирус в Лос Анджелис, съобщи синдикатът на актьорите, цитиран от "Франс прес".

Most Hollywood productions have shut down again until at least mid-January, the movie industry's acting union announced, as Covid-19 cases soar to record levels in Los Angeles https://t.co/rByMbUxKEf