EMA одобри ваксината на „Пфайзер” и „Бионтек” за ковид-19

Е вропейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча използването на ваксината срещу ковид-19 на „Пфайзер” и „Биотек” в ЕС.

Разрешението ще проправи пътя за започване на ваксинациите в Европа на 27 декември, съобщава „Евронюз”.

След като учените от EMA стигнаха до заключението, че ваксината е безопасна, служители на базираната в Амстердам агенция препоръчаха нейното условно одобрение да бъде разпространена ЕС.

Европейската комисия все още трябва да одобри решението, преди да може да започне ваксинирането.

Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейската комисия ще действа бързо и ще вземе решение тази вечер.

Фармацевтичните компании ще трябва да представят последващи данни за ваксината през следващата година.

Миналата седмица европейският регулатор беше подложен на силен натиск, главно от Германия, ваксината да бъде одобрена за употреба възможно най-бързо.

EMA първоначално определи 29 декември като дата за решение, но накрая изтегли решението си по-рано.

Основната причина за забавянето спрямо САЩ и Обединеното кралство, беше, че ЕС не приложи регламента за спешна употреба, които позволяват по-бързо временно одобрение.

Подходът на EMA към ваксините ковид-19 следва нормалната процедура за лицензиране, с изключение на това, че беше леко ускорен.

В изявление миналата седмица агенцията подчерта, че ваксината ще бъде одобрена едва след като научна оценка покаже, че ползите от нея значително надвишават рисковете.

„Бионтек” и „Пфайзер” предложиха на ЕС 400 милиона дози от ваксината, но Брюксел избра да закупи само 200 милиона, с възможност за още 100 милиона.

Германският министър на здравеопазването заяви, че това не е въпрос само на бързане, а по-скоро на солидарност между всички от Европейския съюз.

Очаква се на 6 януари ЕMA да издаде препоръка за пазарна употреба и на ваксината на Модерна.

