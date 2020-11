Covid-19: Затварят Солун и Серес

Г ръцките власти обявиха режим на пълна изолация /локдаун/ в близките до границата с България градове Солун и Серес в опита да спрат рязкото покачване на случаите на коронавирус.

От утре, 3 ноември, за срок от 14 дни гражданите на Солун и Серес ще трябва да изпращат есемес, ако трябва да напуснат дома си за работа или по здравословни причини.

На пресконференция днес говорителят на правителството Стелиос Пецас каза, че мерките включват също и полицейски час от 21 до 5 часа.

През уикенда в Солун са регистрирани почти 1300 нови случая. Министърът на здравеопазването Василис Кикилиас посети Солун днеси заяви, че „епидемията се разпространява бързо в Солун“, като подчерта, че хора, които не спазват ограниченията, рискуват живота на мнозина.

Полетите от и за Солун също ще бъдат прекратени. Баровете, ресторантите, кината и театрите ще бъдат затворени. Училищата ще останат отворени.

