Да заобиколи правилата през България, успя бащата на британския премиер

Б ащата на британския премиер Борис Джонсън мина през България и отиде в Гърция, ясно пренебрегвайки препоръките на кабинета на сина му за ограничаване на пътуванията.

Стенли Джонсън, който е на 79 години и се среща с красивата 25-годишна Джорджия Тофоло, летя до Атина с прекачване в София, тъй като гръцкото правителство забрани директните полети от Великобритания. Той пренебрегна указанията на британското външно министерство, което обяви, че гражданите на страната не трябва да ходят в чужбина без наложителна причина.

Изписаха Борис Джонсън от болницата

Целта на пътуването на Стенли Джонсън бе да посети гръцката си вила. Той се похвали с екскурзията си в Инстаграм.

🚨EXCLUSIVE: The Prime Minister’s father has ignored the Foreign Office travel warning to visit his holiday home in Greece.



Speaking from the balcony of his villa last night, Stanley Johnson urged his son to sort out air bridges and said Brits pose ‘no danger’ to Greece. pic.twitter.com/0EiZU2MMsW