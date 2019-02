Председателят на Европейския съвет Доналд Туск говори за "специално място в ада" за онези, "които популяризираха Брекзит, без да имат дори скица на план как да го постигнат безопасно".

Туск заяви това след днешната си среща с ирландския премиер Лео Варадкар в Брюксел.

Туск посочи, че Европейският съюз ще настоява за подкрепата на Ирландия във всяка сделка за оттеглянето на Обединеното кралство с цел да се запази мира, пише BBC.

Веднага след това председателят на Европейския съвет написа коментарите си и в Туитър:

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.