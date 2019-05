В еликобритания е получила 750 000 молби от граждани на ЕС през първите четири месеца на 2019 г., които искат да се установят в Обединеното кралство, като поляците са начело в списъка.

Правителствената схема за даване на право на приблизително 3,8 милиона граждани на ЕС да живеят постоянно във Великобритания след Брекзит е надупчена от противоречия. В отговор на обществен протест, премиерът Тереза Мей през януари отмени такса от 65 лири (82,74 евро), която би била наложена, ако влезе в сила т.нар. "хаотичен Брекзит“.

Статутът на програмата беше допълнително разклатен от несигурността относно това кога - или дори дали - Великобритания се оттегля от ЕС.

