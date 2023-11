Зукърбърг отказал мерки за по-сигурни платформи

М арк Зукърбърг лично е отказал предложения за конкретни мерки, които да се въведат в платформите на Meta и биха били от полза за психичното здраве на тийнейджърите. Това съобщава CNN, като се позовава на разсекретени документи от събедно дело срещу ИТ гиганта.

Документите включват извадки от вътрешната комуникация в компанията. Обвинението е, че Зукърбърг лично и неколкократно е отказвал или игнорирал предложенията, които са били отправени от изпълнителния директор на Instagram Адам Мосери и президента на глобалната политика на Meta Ник Клег.

Те са давали предложения какво да се направи, за да се защитят тийнейджърите, които използват Instagram и Facebook. Това се е случвало в продължение на години. Един от примерите е от 2019 г., когато Зукърбърг е наложил вето на предложение да се прекрати използването на филтри в Instagram, които модифицират тялото и лицето и създават нереалистични представи.

През 2020 г. Зукърбърг написал отново, че има голямо търсене на подобни филтри и не е видял данни, които да показват, че те са вредни. С това окончателно е прекратил идеята въпреки критиките на другите директори.

През август 2021 г. Клег отново поискал от Зукърбърг да се увеличат инвестииците в мерки и инструменти, които да гарантират благосъстоянието на потребителите в платформите на Meta. Първоначално Зукърбърг не казал нищо, затова през ноември 2021 г. Клег отново повдигнал въпроса. Основателят на Meta изпратил отговор през друг директор, че екипите са натоварени и не могат да поемат задачата.

Артуро Бежар, бивш директор във Facebook и един от критиците на компанията, който също я обвинява, че тя е игнорирала призивите, коментира пред CNN, че според него Зукърбърг е имал "невъзможен за покриване стандарт" за данните, които да го убедят да направи нещо по въпроса. Правозащитни организации също критикуват компанията след публикуването на документите. Сред тях са Tech Oversight Project, Design It for Us и др. Компанията не е коментирала темата.

