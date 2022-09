Истинските цветове на планетата Юпитер (СНИМКИ)

А мериканската сонда "Джуно" (Юнона) направи изумителни снимки на Юпитер, които разкриват истинските ѝ цветове, съобщи "Дейли мейл".

Фотографиите са заснети по време на 43-ото приближаване на сондата до газовия гигант през юли, но цветовете разкрива софтуерният инженер Бьорн Йорсон. Той обработва кадрите, след като те са направени публични, така че да се появят приблизителните цветове за човешко око, наблюдавани от мястото, където е бил апаратът - на около 5300 км над облаците на Юпитер, географска ширина - 50 градуса. Сондата се е движела със скорост около 209 000 км/ч. спрямо планетата.

Jupiter like you’ve never seen it before! NASA’s Juno probe snaps a stunning photo revealing the planet’s true colours A NASA probe has captured stunning new images of Jupiter that show the gas giant in its ‘true colours’. https://t.co/MBhi6rfe2n

Бьорн Йорсон успява да предаде структурата на облаците на Юпитер до малки детайли. Различните цветове се дължат на вариращия химически състав в атмосферата на планетата. На снимките се вижда и триизмерния характер на големите вихри на Юпитер, както и по-малки облаци, които се образуват във високите чести на атмосферата.

Сондата "Джуно" достигна Юпитер на 4 юли 2016 г. след петгодишно пътуване. Тя е на удължена полярна орбита.

All the better to see you with! This recent #JunoMission view of Jupiter's atmosphere shows how image processing can reveal additional details for scientists to study. More: https://t.co/jH6oGt8vT9

📸 processed by Björn Jónsson pic.twitter.com/rzx71IvJVR