За първи път в историята: Отгледаха растения от Земята в лунна пръст

З а първи път учени наблюдаваха как в лунен реголит пониква кресон (Arabidopsis thaliana) в лабораторията на Университета във Флорида, съобщи Ройтерс.

В проби, взети от пръст на Луната, по време на мисиите на НАСА през 1969 г. и 1972 г., за първи път се отглеждат семена.

Постижението дава надежда, че растения от Земята могат да бъдат в помощ на човешкия вид и на други светове.

Изследователите са засадили семена от кресон (Arabidopsis thaliana), в 12 малки саксии с размер на напръстник, във всяка от които има грам лунна пръст, наречена реголит, и наблюдавали как поникват и растат. Лунният реголит не съдържа органичен материал и се различава значително от земната почва.

„Растенията могат да растат в лунен реголит. Това просто твърдение е от огромно значение и отваря вратата за бъдещо изследване, в което да използваме ресурси, налични на Луната и вероятно Марс“, заявява професорът по ботаника Анна-Лиза Пол, директор на Интердисциплинарния център за биотехнологични изследвания на Университета във Флорида и съавтор на проучване, публикувано в списание Communications Biology.

For the first time ever, scientists have grown plants in lunar soil.



Всяко растение покълва и не се различава по нищо от друго, независимо дали е засято в лунния реголит, който е съставен предимно от натрошени базалтови скали, или в контролна проба от вулканична пепел от Земята, която е с подобен минерален състав.

За учените не е изненадващо, че растенията в реголит растат по-бавно, с по-слаби корени, по-малки листа, както и с наситено червеникавочерно оцветяване, нетипично за иначе нормалния растеж.

Засадените в лунната пръст растения са реагирали и като онези видове, отглеждани във враждебна среда, като например почва с твърде много сол или тежки метали.

За изследователите фактът, че растенията изобщо растат, е забележителен. Един от ръководителите на изследването - Роб Фърл, вицепрезидент по научните изследвания в Университета на Флорида, заявява, че изпитва „радост да гледа как животът прави нещо, което никога не е правено преди“.

„Да виждам как растенията растат е постижение, което показва, че можем да отидем на Луната и да отглеждаме храната си, да почистваме въздуха си и да рециклираме водата си, като използваме растенията по начина, по който ги използваме тук, на Земята. Това също така е откровение - земният живот не е ограничен до Земята“, добавя още Фърл.

Кресонът (Arabidopsis) се използва широко в научни изследвания, включително в предишни експерименти в орбита, поради бързия си жизнен цикъл, но и заради това, че неговата генетика е добре проучена.

One small pot of soil, one giant leap for man's knowledge of space agriculture.



Земните растения биха могли да помогнат на хората да установят бази на Луната и Марс, както това бе показано например във филма „Марсианецът“ от 2015 г. Астронавтът ( в ролята Мат Деймън) отглежда картофи на Червената планета.

Програмата на НАСА „Артемида“ предвижда хората да се завърнат на повърхността на Луната през следващите години.

„Растенията са изключително важни в науката за изследване на Космоса поради тяхната роля в поддържането на живота, особено когато обмисляме да напуснем Земята за продължителни периоди от време“, каза Фърл.