Google представи новия си смартфон Pixel 4 няколко месеца по-рано от предвиденото. Причината - снимки на телефона се появиха в интернет след теч на информация от компанията.

"Е, след като изглежда, че има интерес, ето го! Изчакайте да видите какво може да прави!", обяви Google в своя профил в Twitter и показа снимки на телефона.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1