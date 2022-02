„Троянски астероид“ следва Земята

А стероид, който беше открит в земната орбита и широк около 1,2 км, може да остане с нашата планета още поне 4000 години, без да представлява опасност, каза учени във вторник.

Астрономите го описват след наблюдения с телескопи в Чили, Аризона и Канарските острови, след като е открит през декември 2020 г. Астероидът наречен 2020 XL5 може да е бил уловен от Земята преди 500 до 1000 години. Учените потвърдиха, че

това е един от само два т. нар. троянски астероиди, пътуващи като компаньон на Земята, за които се знае.

Троянските астероиди могат да бъдат скитници в Слънчевата система, какъвто изглежда е случаят с тази, или да е материал, останал от формирането на родната им планета. Те попадат в капана на планетарната гравитационна хватка и впоследствие обикалят около слънцето по същия път като тази планета.

