Сондата на ОАЕ достигна орбитата на Марс

О бединените арабски емирства станаха първата арабска държава, която достига Марс. Сондата "Амал", което означава "Надежда", достигна орбитата на Марс във вторник, съобщава DigitalTrends.

Екипът на мисията обяви, че "седем години работа бяха коронясани с успех!" Сондата вече е в орбита около Марс след като изпълни сложни маневри, за да бъде "уловена" от гравитацията на Червената планета.

7 years of work crowned with success! The Hope Probe is now in Mars' orbit.#ArabsToMars #HopeProbe pic.twitter.com/IJdRTDcWF9