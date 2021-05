НАСА записа звука от полета на марсианския хеликоптер

Н АСА публикува аудио запис от звука на хеликоптера Ingenuity, който се намира на Марс. Записът е направен по време на четвъртия полет на хеликоптера на 30-ти април т.г.

"За пръв път апарат, който се намира на друга планета, записа звука от друг апарат", съобщава НАСА. Звукът от Ingenuity е записан от марсохода Perseverance, който се намира билзо до него.

Записът е обработен, за да се акцентира над шума от хеликоптера спрямо марсианските ветрове. Самият марсоход се е намирал на около 80 метра от мястото на излитане на хеликоптера. Заради ниската плътност на марсианската атмосфера, звукът се предава по-трудно и на по-малки разстояния.

Учените са комбинирали аудио записа с видеоклипа от полета. "Това беше чудесна изненада. Правихме тестове, които ни подсказаха, че микрофонът трудно ще запише звука от хеликоптера. Имахме късмет да успеем да го направим от такава дистанция. Записът ще е златна мина за изучаването на марсианската атмосфера", коментира Давид Мимоун, ръководител на екипа SuperCam Mars, който управлява камерите и двата микрофона на Perseverance.

