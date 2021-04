Марсианският хеликоптер с втори, по-сложен полет

Х еликоптерът Ingenuity, който се намира на Марс, направи втори полет, съобщи НАСА. Първият експеримент беше в началото на тази седмица, а сега задачата беше малко по-сложна.

Машината се е издигнала на 5 метра височина и се е наклонила с 5 градуса, за да се придвижи около 2 метра. Целият полет е продължил 51,9 секунди, съобщава още НАСА.

Историческо: Хеликоптер извърши първи полет на Марс

Всичко това изглежда скромно, но все пак това е първата летателна машина на чужда планета. НАСА съобщава, че досегашните тестове показват добри резултати и всичко е в рамките на компютърните модели. Агенцията уточнява, че все пак са извършени само два полета и има още много да се учи.

