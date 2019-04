Д окато Илон Мъск се заиграва с щатските власти в своя Twitter, пускайки постове за овце (точно така, овце), през последните дни едно видео на никому неизвестен потребител в мрежата стана хит. На него се вижда как Model S започва да пуши и секунди след това се взривява. Случката се разиграва в подземен паркинг в Шанхай, а охранителна камера запечатва самозапалването на Tesla Model S (първо поколение).

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1