Ким Кардашиян направи своя Lamborghini Urus като вана в „От глупав по-глупав”

Д окато Флойд Мейуедър похарчи $1 млн. за 10 автомобила за антуража си (остави два Rolls-а за себе си), а Бионсе и Джей Зи си купиха (вероятно) най-скъпия нов автомобил в света (Rolls-Royce Boat Tail за $28 млн.), Ким Кардашиян влезе в полезрението с поредната си приумица.

Няма лесен начин да го кажа, затова просто ще маркирам фактите: италианският супер SUV Lamborghini Urus бе тапициран в чисто бяла овча вълна. Тя покрива целия автомобил отвън и вътре, като изключение правят прозорците, светлините и ауспусите.

Този ПР-ход и част от кампанията й за лансиране на нова модна марка. Кардашиян (или който и да й пише постовете) дори проявява чувство на хумор със статуса „Kimmy had a little Lamb-bo! OMG isn’t this the cutest and funniest thing ever???”

Нито е най-сладкото, нито е най-забавното нещо. По-скоро тази кампания не прилича на нищо друго, а на превъплъщение на Lamborghini Urus в кучето-ван от филма „От глупав по-глупав”. Е, Urus-а си няма език, муцуна и очи, но по-добре Кардашиян да не чува, че кой знае…

