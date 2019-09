Е кспериментът на учените от Южнокитайския технологичен университет е продължил около година. За това време специалистите са успели да изучат психологическото състояние на хиляди шофьори, които слушат музика по време на шофиране.

Тестът включва използването на специален автостимулатор. За него били избрани 96 от най-известните песни в Spotify. Те се пускали на доброволците една след друга, докато шофират.

Резултатите от това проучване накарало специалистите да направят списък с музикалните композиции, които са опасни за слуха на човек, намиращ се зад волан.

Учените установили, че най-рискованите маневри зад волана са били извършени на песните American Idiot на Green Day, Party In The USA на Майли Сайръс и Born to Run на Брус Спрингстийн. Тези мелодии нарушават нервно-психическата устойчивост на водачите, провокирайки ги към необмислени постъпки.

Учените установяват също, че силната музика, както и тази, която може да се определи като тежка или бърза, подтиква водачите към двойно повече престроявания. Докато слушат подобни песни, водачите се движат с 8 км/ч по-бързо от обикновено.

Интересното е, че към безвредните композиции китайците нареждат Stairway to Heaven на Led Zeppelin и Under the Bridge на Red Hot Chili Peppers.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

40 км с 1 литър нафта със стара Skoda Octavia

75 млрд. евро за трансформация на немския транспорт

Wey с амбицията да стане китайският аналог на Lexus