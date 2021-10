Илон Мъск говори пред… шефове на Volkswagen

М иналата седмица стана ясно, че Херберт Дис е отправил покана към колегата си Илон Мъск да участва на среща на мениджърите на Volkswagen. Това прозвуча като шега от страна на най-големият човек в германската компания, но още по-нереално звучи новината от Reuters, че шефът на Tesla е приел поканата и наистина е говорил дистанционно пред 200 мениджъри на Volkswagen.

Събирането на мениджърския екип се е състояло в Алпбах, Австрия, а Мъск се е включил с видеокомферентен разговор в четвъртък. Новината съобщи Херберт Дис през Twitter в събота, след като първо германското издание Handelsblatt написа за събитието, цитирайки Мъск, който е казал, че Volkswagen е най-големият конкурент на Tesla.

With a new mindset & a revolution in our headquarter Wolfsburg we can succeed the new competition.Good meeting with 200 top managers in Alpbach. Big responsibility at a crucial point for our company. Thx for joining @ErinMeyerINSEAD & @elonmusk,we will visit you soon in Grünheide pic.twitter.com/dwYyXZnBT8