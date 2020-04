Останете си вкъщи: Audi препоръчва 15 филма със свое участие

В опит да облекчи социалната изолация, Audi реши да предложи 15 филма със свое участие. В дни като сегашните, подобно предложение не е никак лош маркетингов ход.

Иначе компанията има доста дълга и ползотворна авантюра с Холивуд. Първият касов хит, в който участва модел на Audi, е „Извънземното” (E.T. the Extra-Terrestrial) от 1982 г. Хитът на Стивън Спилбърг е оставил дълбока следа в съзнанието на много деца. Моделът, който участва в продукцията, е Audi 5000. Аз лично си го спомням много добре, но далеч по-впечатляващ е споменът от S8, който помогна да се заснеме една от най-добрите автомобилни гонки в киното, тази от „Ронин” (Ronin, 1998 г.). Това е филм, който винаги си заслужава да бъде гледан отново.

Но нека продължим подредбата в хронологичен ред. Следва драмата от 1999 г. „Вътрешен човек” (The Insider) с Ръсел Кроу и Ал Пачино. На сцената виждаме А4 седан. На широкия екран TT Roadster дебютира през 2003 г. с доста пошлия „Професия блондинка 2” (Legally Blonde 2), като Audi разработва боята Candy Blue специално за филма, а след това тя може да бъде поръчана от всеки.

Краят на десетилетието е доста продуктивен за марката. A3 Sportback се шофира от Лоис Лейн в „Супермен се завръща” (Superman Returns, 2006 г.), а Джейсън Борн кара A5 в „Ултиматумът на Борн” (The Bourne Ultimatum, 2007 г.). През 2008 г. виждаме A3 Sportback и S8 в „Твърде лично” (Taken) с Лиъм Нийсън, а A5 Sportback завършва десетилетието в „Американецът” (The American, 2010 г.) с Джордж Клуни.

Audi e-tron GT concept Източник: Audi

Умишлено прескочих 2008 г., когато Audi влиза в света на Marvel. Тогава за пръв път Тони Старк разхожда на големия екран R8, S5 и Q7 в „Железният човек (Iron Man), след което Audi става неразделна част от света на комиксовите герои.

Следва тригодишна почивка до 2013 г., когато във „Върколакът” (The Wolverine) виждаме на екран R8 Spyder и A8. През 2014 г. излиза „Трансформърс: Ера на изтребление” (Transformers: Age of Extinction) с A5 Cabriolet и S6. В „50 нюанса сиво” (Fifty Shades of Grey, 2015 г.) си е цял автопарк от R8 Spyder, A3 Sedan, S8, S7 и Q7. Новият А8 и ТТ Roadster участват в „Спайдър-мен: Завръщане у дома” (Spider-Man: Homecoming, 2017 г.). Audi e-tron Sportback concept и e-tron GT concept се появяват в „Отмъстителите: Краят” (Avengers: Endgame, 2019 г.), а e-tron, A7 и Q8 в „Спайдър-мен: Далече от дома (Spider-Man: Far From Home, 2019 г.).

Това са общо 15 филма, които Audi ви предлага да изгледате отново (вероятно), но реално филмите, в които участва Audi, са много повече. Много странен е фактът, че в тези предложения не фигурира нито една серия от „Транспортер”, в които Audi A8 е в главната роля.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.

Mazda вярва на ДВГ, подкрепя проучването на нови биогорива

Mercedes CLS? Audi A7? А защо не Genesis G80

Covid-19 заплашва 100 000 работни места в немската авто индустрия