Звезда от „Дните на нашия живот“ почина на 39 години

А ктьорът от „Дните на нашия живот“ Франсиско Сан Мартин почина на 39 години.

Според съобщенията полицията го е открила в дома му в Лос Анджелис в четвъртък. Почитта към него бе изразена от колегите му, включително от Камила Банус, която изигра екранната му сестра Габи и публикува в Instagram: „Пепе, какво да кажа, но те обичам и почивай в мир, приятелю. Обичам те много, много, много. Съжалявам, че не ти казах повече.“

Days of Our Lives star Francisco San Martin's cause of death at 39https://t.co/dQ8hOb12mP pic.twitter.com/JSIp3Gghtk