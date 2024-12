Жилищен блок в Хага се срути, един е загинал, а около 20 се водят изчезнали

Н ай-малко един човек загина, а трима бяха ранени при срутването на жилищна сграда в Хага, а спасителните екипи издирват още около 20 души под отломките, съобщиха Ройтерс и ДПА. кметът Жан ван Занен заяви, че тримата ранени са хоспитализирани.

Част от триетажната сграда се срути рано тази сутрин в резултат на взрив и последвал пожар, заявиха противопожарните служби в социалната мрежа „Екс“. При инцидента са разрушени пет апартамента. Все още не е ясно какво е причинило взрива.

🚨 BREAKING: EXPLOSION ROCKS THE HAGUE! 🚨



🏙️ #TheHague | #TheNetherlands #HagueExplosion



An EXPLOSION and FIRE have erupted at an apartment building on Tarwekamp, leaving SEVERAL INJURED.



🚒 Firefighters are battling the blaze as we speak. The extent of injuries and damage… pic.twitter.com/vqtIKEOA8x — know the Unknown (@imurpartha) December 7, 2024

Служители на спасителните служби все още претърсват развалините за още жертви.

Полицията издирва автомобил, който веднага след взрива е напуснал района, движейки се с висока скорост. Разследващите призоваха местните жители, разполагащи с видеоматериали, които биха могли да помогнат за идентифицирането на автомобила, да ги предадат на силите на реда.

Shocking news from The Hague this morning. Around 06:15, an explosion obliterated an apartment building in The Hague. As many as 20 people are feared dead/missing. As yet the cause is unknown. pic.twitter.com/O6RqKukwzD — Wil Eelsing@wileelsing.bsky.social 🐾🇺🇦 🇳🇱🇪🇺 (@wileelsing) December 7, 2024

Нидерландската полиция смята, че взривовете и палежите, които в последно време зачестиха, се извършват от съперничещи си наркобанди с цел сплашване или изнудване.

Нидерландският премиер Дик Схоф каза, че е шокиран от случилото се в Хага и предложи на пострадалите помощ от страна на правителството. Кралското семейство също изрази загриженост.

🚨🇳🇱BREAKING: EXPLOSION IN THE HAGUE



A 3-story apartment block in The Hague has partially collapsed following a fire and explosion.



The city’s fire service confirmed: “At this moment, the emergency services are busy rescuing and searching for people and fighting the fire.”



The… pic.twitter.com/8MYVv4X1Ao — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 7, 2024

Експлозия в жилищен комплекс в Ротердам в началото на годината отне живота на трима души. Нападението бе свързано с дейността на нарколаборатория.

