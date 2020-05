Жертви и ранени след авария в химически завод в Индия

Н ай-малко петима души загинаха, а стотици са ранени и откарани в болници след изтичане на газ в химически завод в Индия, предаде АФП, позовавайки се на полицейски източници.

Най-малко петима души са убити и няколкостотин хоспитализирани след изтичане на газ в химически завод в Югоизточна Индия, съобщиха от полицията.

"Можем да потвърдим поне пет смъртни случая до момента. Броят им ще расте, тъй като най-малко 70 души са откарани в много тежко състояние в близките болници. Общо между 200 до 500 местни жители все още получават медицинска помощ (в болниците)", каза полицейският служител Суаруп Рани от участъка в във Visakhapatnam.

Суаруп Рани заяви, че инцидентът е станал в завод, експлоатиран от LG Polymers и че газът е изтекъл от от две цистерни, съдържащи по 5000 тона химикали.

Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy enquired about the gas leak incident in #Visakhapatnam and directed the district officials to take every possible step to save lives and bring the situation under control: Andhra Pradesh Chief Minister's Office #VizagGasLeak pic.twitter.com/PyTKWl23GO — The Times Of India (@timesofindia) May 7, 2020

Те са били оставени без надзор поради блокирането, причинено от пандемията с коронавируса в Индия от края на март.

"Цистерните с газ са оставени там заради карантинните мерки. Това е довело до химическа реакция и вътре в резервоарите е започнала да се отделя топлина, което е предизвикало изтичането на отровните газове", каза Рани, помощник комисар, пред АФП.

Andhra Pradesh: Chemical gas leakage reported at LG Polymers industry in

RR Venkatapuram village, Visakhapatnam. People being taken to hospital after they complained of burning sensation in eyes&breathing difficulties. Police, fire tenders, ambulances reach spot.Details awaited. pic.twitter.com/uCXGsHBmn2 — ANI (@ANI) May 7, 2020

"Получихме спешно обаждане от местните селяни около 3.30 часа сутринта днес. Казаха, че има някакъв газ във въздуха", каза тя.

"Стигнахме веднага до мястото. Човек можеше да почувства газта във въздуха и не беше възможно никой от нас да остане там повече от няколко минути. Подготвени и екипирани спасители започнаха работа около 4.00 часа сутринта", каза още помощник комисаря Рани.

Primary report is PVC gas (or Styrene) leaked from LG Polymers, Vepagunta near Gopalapatnam in Visakhapatnam at around 2:30 AM today

Because of the leakage of the said compound gas hundreds of people have inhaled it and either fell unconscious or having breathing issues. pic.twitter.com/WeCdrbddV1 — Srijana Gummalla (@GummallaSrijana) May 7, 2020

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.