9 години затвор за Вера Лидъл, откраднала пилешки бутчета за $1,5 млн.

У чилищен служител е осъден на девет години затвор, след като откраднал пилешки крилца на стойност 1,5 млн. долара.

Според прокуратурата, продължилата цяла година кражба на Вера Лидъл е достигнала до 11 000 кутии с крилца, които са били предназначени за учениците в разгара на пандемията от COVID-19.

68-годишната жена започнала схемата през юли 2020 г. и не била разкрита, докато бизнес мениджърът в училището ѝ близо до Чикаго не установил, че разходите за храна са надхвърлили бюджета с 300 000 долара по време на рутинен одит, съобщават американски медии.

Лидъл изкупува огромното количество храна и използва училищен товарен микробус, за да я вземе - учениците не виждат нито едно крилце.

White MSM is all over the story of a black senior citizen - Vera Liddell, 66 - accused of stealing 1.5 million in mostly chicken wings…



Meanwhile, they have been silent on multi-millionaire - HOF QB Brett Favre - collecting millions allocated to poor Mississippi residents…🤔 pic.twitter.com/sKynis95Mg