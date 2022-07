Земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер разтърси остров Крит

З еметресение с магнитуд 4,1 по Рихтер разтърси в сряда гръцкия остров Крит, според Института по геодинамика в Атина, съобщи ДПА.

Според информацията епицентърът на труса е на около 30 км югоизточно от пристанището Хераклион и на дълбочина 5 км.

Widely felt #earthquake M 4.1 - CRETE, GREECE - 2022-07-13 08:19:53 UTC



In 365 AD the island experienced an estimated M 8.6 earthquake that generated a large tsunami which greatly affected coastal areas around the eastern Mediterranean basin.