Защо новият кмет на Ню Йорк поиска да му плащат в биткойни

Е рик Адамс, който бе избран за кмет на Ню Йорк заяви, че би искал първите си три заплати в биткойни, съобщава "Би Би Си".

Бившият капитан на полицията беше избран да поеме поста след края на мандата на кмета Бил де Блазио през януари. Toй ще е вторият чернокож кмет на Ню Йорк.

Ню Йорк ще стане "център на индустрията за криптовалути"

