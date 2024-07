Запознайте се с милениалите, които се борят за вниманието на Тръмп

Т е с удоволствие използват етикета "Приоритетисти".

Антиглобалистки настроени и по-малко склонни да подкрепят Украйна, отколкото да се противопоставят на Китай, милениалите и Поколението X оформят съвсем различна външна политика на републиканците от тази на интервенционистката стара гвардия на поколението бумъри, олицетворявана от 82-годишния сенатор Мич Макконъл.

Независимо дали Доналд Тръмп ще измести президента Джо Байдън на изборите през ноември, за да се върне в Белия дом, Националния комитет на Републиканската партия вероятно ще продължи да воюва за това как най-добре да изпълни програмата му "Америка на първо място". А глобалните последици от промяната на политическата им позиция могат да бъдат мащабни - от Близкия изток до Азия и украинското бойно поле в Европа.

Така наречените приоритетисти като 44-годишния сенатор Джош Хоули от Мисури все пак се разграничават от онези, които изцяло се противопоставят на намесата в световната политика - коалиция, която също набира сила.

"Американският народ е този, който понася тежестта и болката от една външна политика, която е глобалистична, понякога империалистическа, и отказва да признае каквито и да било граници. Става дума само за приоритети. Говорил съм с много малко избиратели, които са изолационисти", казва Хоули пред Newsweek.

Американската подкрепа за кампанията на Украйна срещу руското нахлуване постави разногласията в Републиканската партия на преден план в американската политика, тъй като привържениците на сдържаността се противопоставиха на решението на партийното ръководство да превърне Америка в основна фигура в конфликта.

52-годишният председател на парламента Майк Джонсън, който като редови депутат се противопоставяше на подпомагането на Украйна, в крайна сметка послуша Макконъл и обеща достатъчно републиканска подкрепа, за да прокара двупартийна мярка, отделяща 61 млрд. долара за военните действия - решение, което едва не му коства работата, след като републикански опоненти безуспешно подадоха искане за предизвикване на отстраняването му.

Въпреки че въпросът за помощта за Украйна може да бъде решен едва след изборите през 2024 г., външната политикa в рамките на Републиканската партия вероятно само ще се задълбочава.

"Всичко опира до Доналд Тръмп и огромната им готовност да правят каквото да го успокоят и да му се харесат. Те са готови да продадат наследството на Роналд Рейгън за MAGA целесъобразност, и това е наистина тъжно, защото не е добре за нашата национална нито за националната сигурност, нито за глобалната сигурност", каза тя.

