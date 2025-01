Заложническа криза във Франция (ВИДЕО)

З атворник е взел за заложници петима служители на затвора в южния френски град Арл, съобщиха за АФП източници от полицията и затворническата служба.

Въоръженият с нож затворник е държал 4 медицински сестри и един надзирател, съобщи източник от затвора, като добави, че мъжът е имал психиатрични проблеми в миналото.

Множество източници заявиха, че 37-годишният заложник, излежаващ присъда за въоръжено изнасилване, е страдал от "значителни психични смущения".

От затворническата служба добави, че той няма "профил на терорист".

🇫🇷 HOSTAGE SITUATION AT ARLES PRISON IN FRANCE



A tense hostage situation is underway at Arles prison in southern France.



A prisoner with psychiatric issues, armed with a bladed weapon, has taken four medical staff and a guard hostage.



The prison is now on lockdown as… pic.twitter.com/GY12iCUSqh