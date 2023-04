Загинал и 28 ранени при рухването на покрив на театър в САЩ по време на концерт

В ластите в град Белвидиър в американския щат Илинойс съобщиха, че един човек е загинал, а 28 са били ранени тази нощ, след като по време на концерт рухнал покривът на театър, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

At least one person died and 28 others were injured when a roof collapsed during a concert at an Illinois theater as severe storms ripped through the community. https://t.co/nknsEwBnv9