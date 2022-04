За първи път в историята: Върховният съд на САЩ има чернокожа съдийка

С енатът на американския Конгрес утвърди цветнокожата съдийка Кетанджи Браун Джаксън за член на американския Върховен съд, предадоха световните агенции.

Това е историческа стъпка, защото Кетанджи Браун Джаксън ще бъде първата чернокожа във Върховния съд. Тя ще замени прогресивния съдия Стивън Брейър, който се пенсионира в края на юни.

President Biden congratulated Judge Ketanji Brown Jackson in the White House as the Senate voted on Thursday to confirm her to the Supreme Court. She was confirmed on a 53-47 vote, with three Republicans joining all 50 Democrats in backing her. https://t.co/AZRjG7s3OO pic.twitter.com/FlUUybHyxG