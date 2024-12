За първи път в историята: Малдивите посрещнаха над 2 милиона туристи за 2024 г.

М алдивските острови са приели през 2024 г. над 2 милиона чуждестранни туристи, съобщи министерството на туризма на островната страна, цитирано от ТАСС. Това е най-добрият резултат в цялата история на архипелага, който миналата година е бил посетен от 1,8 милиона туристи, а през 2022 г. - от 1,6 милиона.

"През тази година бяха поставени много рекорди в историята на страната. Най-много туристи е имало през февруари тази година - 217 000. За първи път има толкова много туристи в рамките на един месец. През тази година година е бил надвишен с най-бърз темп прага от 1 милиона туристи", каза пред медиите министърът на туризма Ибрахим Фейсал.

