К отва, за която се предполага, че е от „най-скъпото корабокрушение в историята“, беше открита на 32 километра от британския бряг, съобщава „Дейли мейл“.

„Мърчънт роял“ – кораб, потънал при буря край бреговете на Корнуол, е пренасял в трюма си съкровища за над 1,1 милиарда британски лири.

По време на корабокрушението на борда на плавателния съд е имало над 45 тона злато, 400 кюлчета мексиканско сребро и 500 000 броя испански златни монети.

Според експерти котвата, която е открита на 32 километра в морето край брега на Корнуол, съвпада с тази, използвана от „Мърчънт роял“.

Загубата на огромното съкровище предизвиква огромен за времето си скандал, тъй като богатството представлява около една трета от приходите на английската хазна от данъци през 1641 година.

До момента всички опити да бъдат намерени останките на кораба са безуспешни, въпреки че редица морски експедиции са търсели легендарното съкровище.

Anchor from 'most valuable shipwreck in history' the Merchant Royal which sank in 1641 https://t.co/6ZIrCXBKyw pic.twitter.com/hfOkVGxCkF