Вулин пак е в Москва, обвини Запада, че се опитва да организира „цветна революция“

С ръбските власти няма да позволят да бъде проведена „цветна революция“ от специалните служби на Запада, заяви вицепремиерът на Сърбия Александър Вулин на среща в Москва със секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу, съобщи ТАСС.

